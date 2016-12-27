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08:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Уралец, покусавший полицейского, проведет три года в колонии

Суд на Среднем Урале вынес приговор Владимиру Мартынову.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина отправился в колонию за укус сотрудника полиции.

В конце июля этого года пьяного Мартынова доставили в дежурную часть отделения полиции № 13 в Невьянске. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, он был задержан по подозрению в краже аккумулятора из автомобиля, припаркованного у дома по улице 8 Марта.

«Перед помещением гражданина в камеру административно задержанных стражи порядка попросили у него снять металлическую цепочку с крестиком и сдать ее на хранение. Мужчина отказался сдавать украшения, а вместо этого попытался их проглотить. Препятствуя этому, стражи порядка стали отнимать у него вещи. После того, как им удалось это сделать, злоумышленник укусил одного из полицейских — помощника дежурного в звании прапорщика полиции — за запястье руки. Сотруднику полиции была причинена физическая боль», — рассказали в следствии.

За это агрессору пришлось ответить: суд приговорил Мартынова к лишению свободы сроком на один год. К данному сроку частично присоединено неотбытое им наказание по приговору Невьянского городского суда от марта 2015 года — окончательно мужчине назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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