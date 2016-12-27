На «трассе смерти» под Омском фура протаранила микроавтобус «Ивеко», за рулем которого была женщина
ДТП произошло на автодороге «Тюмень — Омск» вчера вечером. Дама и ее пассажир получили серьезные травмы.
ДТП произошло на автодороге «Тюмень — Омск» вчера вечером. Дама и ее пассажир получили серьезные травмы.
В понедельник, 26 декабря, на трассе Р-402 «Тюмень — Омск» занесло автоприцеп тягача «МАЗ». Авария произошла на 403-м километре. За рулем тягача был 55-летний дальнобойщик.
Мужчина не справился с управлением, в итоге прицеп вынесло на полосу встречного движения, по которой в это время ехал микроавтобус «Ивеко Дели». Им управляла 37-летня женщина.
Как пояснили Om1.ru в отделе пропаганды ГИБДД Омской области, в результате ДТП травмы получили