На «трассе смерти» под Омском фура протаранила микроавтобус «Ивеко», за рулем которого была женщина

В понедельник, 26 декабря, на трассе Р-402 «Тюмень — Омск» занесло автоприцеп тягача «МАЗ». Авария произошла на 403-м километре. За рулем тягача был 55-летний дальнобойщик.

Мужчина не справился с управлением, в итоге прицеп вынесло на полосу встречного движения, по которой в это время ехал микроавтобус «Ивеко Дели». Им управляла 37-летня женщина.