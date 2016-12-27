В Челябинской области пассажир с ножом напал на женщину-таксиста
В Челябинской области пассажир напал с ножом на
В Челябинской области пассажир напал с ножом на
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Зайдя в дом, он вышел из него, держав в руках нож, который и приставил к горлу женщины, потребовав выйти из автомобиля. Таксистка не растерялась и успела позвать на помощь по рации. После того, как ее коллеги стали отзываться и сообщать, что едут к ней на помощь, мужчина сбежал», — сообщает
23 декабря женщина заявила о случившемся в полицию. 21-летний нападавший был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Парню грозит до 10 лет лишения свободы.