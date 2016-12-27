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08:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в ходе предновогоднего шопинга в одном из супермаркетов скончалась пенсионерка

Женщина покупала подарки родным в магазине «Холлифуд», но в самый разгар процесса у нее остановилось сердце.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 24-го декабря, однако подробности стали известны только сейчас.

В предновогодние дни многие торговые сети продлили время работы до полуночи, не стал исключением и магазин «Холлифуд», расположенный в поселке Дальний Ленинского округа города. Но не все покупатели сумели пережить предновогоднюю гонку.

Так, около одиннадцати часов вечера субботы, продавцы и клиенты указанного магазина стали свидетелями того, как одна из покупательниц, схватившись за сердце, внезапно упала. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть 61-летней женщины, которая, как предполагается, наступила в результате внезапной остановки сердца.

Не исключено, что погибшая покупала подарки родным, и в это время ей стало плохо. Сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку.

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