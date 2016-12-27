В торговом центре в Барнауле обрушилась крыша
БАРНАУЛ, 27 дек — РИА Новости. Следственный комитет Алтайского края начал доследственную проверку после обрушения крыши в торговом центре в Барнауле, сообщает региональное управление ведомства.
БАРНАУЛ, 27 дек — РИА Новости. Следственный комитет Алтайского края начал доследственную проверку после обрушения крыши в торговом центре в Барнауле, сообщает региональное управление ведомства.
По его данным, ЧП произошло в понедельник в ТЦ «Галактика» в помещении магазина «Ашан».
«Произошло обрушение части потолочных конструкций. Граждане были эвакуированы, никто из посетителей не пострадал», — говорится в сообщении.
Следователям предстоит установить причины обрушения и дать правовую оценку действиям лиц, возможно допустившим нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.
ТЦ открылся около месяца назад.