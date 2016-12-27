Похититель автобуса задержан в Сочи
33-летний житель Волгограда похитил с территории
33-летний житель Волгограда похитил с территории
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Сочинские полицейские установили, что злоумышленник выехал на похищенном автобусе за пределы Сочи и направился в Волгодонск. Также удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Волгограда. Полицейские задержали подозреваемого.
Он сознался в совершении кражи и пояснил, что похитил автобус с целью дальнейшей продажи. Похищенный транспорт он перегнал в Волгодонск, где под предлогом ремонта оставил в боксе местного автосервиса. Позже мужчина вернулся в Сочи.
Полицейские изъяли автобус и вернули потерпевшему. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.