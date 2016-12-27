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10:55 (мск), источник: Югополис

Похититель автобуса задержан в Сочи

33-летний житель Волгограда похитил с территории строительно-монтажного управления автобус, стоимостью около двух миллионов рублей.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в полицию обратился водитель автобуса Mercedes, который припарковал его на территории строительно-монтажного управления в поселке Лазаревском и оставил ключи в замке зажигания. Сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.

Сочинские полицейские установили, что злоумышленник выехал на похищенном автобусе за пределы Сочи и направился в Волгодонск. Также удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Волгограда. Полицейские задержали подозреваемого.

Он сознался в совершении кражи и пояснил, что похитил автобус с целью дальнейшей продажи. Похищенный транспорт он перегнал в Волгодонск, где под предлогом ремонта оставил в боксе местного автосервиса. Позже мужчина вернулся в Сочи.

Полицейские изъяли автобус и вернули потерпевшему. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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