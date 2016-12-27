Семьи погибших в катастрофе Ту-154 москвичей получат по миллиону рублей

Правительство столицы подписало постановление о выдачи материальной помощи семьям жителей Москвы, летевших на борту разбившегося близ Сочи Ту-154, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

«Размер материальной помощи один миллион рублей на каждого погибшего, который проживал в столице», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким в связи с трагедией. Также чиновник отметил, что город окажет психологическую и материальную помощь семьям погибших москвичей.

25 декабря Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились военные, ансамбль имени Александрова и журналисты, упал в Черное море. Он вылетел из аэропорта Адлер на российскую базу Хмеймим в Сирии.

Самолет пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи, его обломки найдены в 1,5 км от побережья на глубине 50−70 метров. На борту находились 92 человека — 64 артиста во главе с дирижером Валерием Халиловым, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ, сопровождающие и восемь членов экипажа. Они летели на новогодний концерт для российских военнослужащих в Сирии.