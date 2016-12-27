Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
У Сергея Лазарева родился сын
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10:53 (мск), источник: Мослента

Семьи погибших в катастрофе Ту-154 москвичей получат по миллиону рублей

Постановление подписано столичным правительством.

Источник: РИА "Новости"

Правительство столицы подписало постановление о выдачи материальной помощи семьям жителей Москвы, летевших на борту разбившегося близ Сочи Ту-154, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Читайте также
У катастрофы появился свидетель

«Размер материальной помощи один миллион рублей на каждого погибшего, который проживал в столице», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким в связи с трагедией. Также чиновник отметил, что город окажет психологическую и материальную помощь семьям погибших москвичей.

25 декабря Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились военные, ансамбль имени Александрова и журналисты, упал в Черное море. Он вылетел из аэропорта Адлер на российскую базу Хмеймим в Сирии.

Самолет пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи, его обломки найдены в 1,5 км от побережья на глубине 50−70 метров. На борту находились 92 человека — 64 артиста во главе с дирижером Валерием Халиловым, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ, сопровождающие и восемь членов экипажа. Они летели на новогодний концерт для российских военнослужащих в Сирии.

Крушение Ту-154 над Черным морем
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Какое значение имеет Ансамбль имени Александрова для России
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь