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10:54 (мск), источник: Newslab.ru

К Красноярску подбирается эпидемия гриппа

По сравнению с предыдущей неделей в краевом центре произошел резкий подъем заболеваемости.

Источник: РИА "Новости"

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Красноярске среди взрослого населения превышен на 18,9%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом по Красноярскому краю уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 3,2%. С 19 по 25 декабря на территории региона, по официальным данным, ОРВИ и гриппом заболели 12 845 человек, из них в Красноярске — 7 327. По сравнению с предыдущей неделей в краевом центре произошел резкий подъем заболеваемости — на 18,5%. В Красноярске общая заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 2,6%, но среди взрослого населения уже выше эпидемического порога.

В краевой минздрав направлены предложения о проведении в Красноярске комплекса противоэпидемических мероприятий.

Заболеваемость связана с вирусами как гриппозной, так и негриппозной этиологии. На прошедшей неделе, согласно данным лабораторного мониторинга, на территории края преимущественно циркулировали возбудители аденовирусной инфекции — 5,5%, респираторно-синцитиальной инфекции — 5,5%, гриппа типа А (Н3N2), — 5,5%, гриппа типа А — 3,1%, парагриппа — 1,6%, и другие респираторные вирусы — 4,7%.

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