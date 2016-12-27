К Красноярску подбирается эпидемия гриппа

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Красноярске среди взрослого населения превышен на 18,9%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом по Красноярскому краю уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 3,2%. С 19 по 25 декабря на территории региона, по официальным данным, ОРВИ и гриппом заболели 12 845 человек, из них в Красноярске — 7 327. По сравнению с предыдущей неделей в краевом центре произошел резкий подъем заболеваемости — на 18,5%. В Красноярске общая заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 2,6%, но среди взрослого населения уже выше эпидемического порога.

В краевой минздрав направлены предложения о проведении в Красноярске комплекса противоэпидемических мероприятий.