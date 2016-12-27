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10:58 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

9-летний мальчик попал под колеса Kia Rio в Волгограде

Авария, в которой пострадал школьник, произошла 26 декабря в Кировском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 17:45 36-летний мужчина на машине Kia Rio ехал по улице 64-й Армии в сторону Советского района. Напротив дома № 141А он выехал на перекресток на красный сигнал светофора и сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате аварии пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

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