Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
5 психических болезней из русских сказок
Прокуратура проверит слова политика из РФ о погибших в Ту-154
Израиль отменил визит премьера Украины из-за случившегося в ООН
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка спровоцировала массовую аварию на эстакаде

Девушка-водитель не соблюдала скоростной режим и не справилась с управлением.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером на автомобильной эстакаде в районе улиц Запарина и Пионерской автолюбительница устроила аварию, в которой были повреждены пять автомобилей, сообщает портал «Губерния». Горожанка поднималась к улице Ленина по второй полосе и на затяжном повороте не удержала свою иномарку в границах нужного ряда. «Ниссан Тиида» виновницы столкновения оказалась на встречной части путепровода.

«Тииду» вынесло на «Тойоту Ипсум». Минивэн после лобового удара едва не налетел на попутный «Виш», ехавший по первому ряду. «Ипсум» вынесло на встречный поток; машина врезалась в ленточный отбойник и, отлетев от него, стукнулась о маршрутное такси. Напоследок минивэн ударился еще и о «РАВ4».

Столкновение произошло незадолго до вечернего часа пик. Машины разбросало по разным сторонам дороги, благодаря чему они не заблокировали движение по эстакаде. Причина аварии — неразумная скорость движения: на путепроводе она ограничена 40 километрами в час.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Группа хабаровчан на протяжении двух лет торговала гашишным маслом
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
5 самых популярных способов зонирования интерьера: советы дизайнера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок сорвана
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь