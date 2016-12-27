Хабаровчанка спровоцировала массовую аварию на эстакаде

В понедельник вечером на автомобильной эстакаде в районе улиц Запарина и Пионерской автолюбительница устроила аварию, в которой были повреждены пять автомобилей, сообщает портал «Губерния». Горожанка поднималась к улице Ленина по второй полосе и на затяжном повороте не удержала свою иномарку в границах нужного ряда. «Ниссан Тиида» виновницы столкновения оказалась на встречной части путепровода.

«Тииду» вынесло на «Тойоту Ипсум». Минивэн после лобового удара едва не налетел на попутный «Виш», ехавший по первому ряду. «Ипсум» вынесло на встречный поток; машина врезалась в ленточный отбойник и, отлетев от него, стукнулась о маршрутное такси. Напоследок минивэн ударился еще и о «РАВ4».

Столкновение произошло незадолго до вечернего часа пик. Машины разбросало по разным сторонам дороги, благодаря чему они не заблокировали движение по эстакаде. Причина аварии — неразумная скорость движения: на путепроводе она ограничена 40 километрами в час.