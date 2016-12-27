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10:27 (мск), источник: Интерфакс

Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств

Запрет будет действовать до выяснения причин катастрофы над Черным морем.

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Полеты самолетов Ту-154, которые эксплуатируются российскими силовыми ведомствами, приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем, сообщил «Интерфаксу» во вторник источник, знакомый с ситуацией.

В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования.
источник "Интерфакса"
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Он отметил при этом, что в настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число данного типа самолетов и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи.

На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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