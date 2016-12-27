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12:27 (мск), источник: Интерфакс

Тела еще двоих погибших найдены на месте крушения Ту-154

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — На месте крушения самолета Ту-154 под Сочи обнаружены тела еще двоих погибших, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено местонахождение еще двоих погибших. В ближайшее время они могут быть подняты на поверхность», — сказал источник. Таким образом, общее число найденных тел составляет 16.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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