Тела еще двоих погибших найдены на месте крушения Ту-154

«Предварительно установлено местонахождение еще двоих погибших. В ближайшее время они могут быть подняты на поверхность», — сказал источник. Таким образом, общее число найденных тел составляет 16.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.