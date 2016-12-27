Тела еще двоих погибших найдены на месте крушения Ту-154
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — На месте крушения самолета Ту-154 под Сочи обнаружены тела еще двоих погибших, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — На месте крушения самолета Ту-154 под Сочи обнаружены тела еще двоих погибших, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.
«Предварительно установлено местонахождение еще двоих погибших. В ближайшее время они могут быть подняты на поверхность», — сказал источник. Таким образом, общее число найденных тел составляет 16.
«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.