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11:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Татарстана изъяла почти 9 тонн косметических лосьонов

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны задержали местного жителя по подозрению в реализации и хранении спиртосодержащей жидкости двойного назначения, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Ринат Акчурин.

Источник: ИА Татар-информ

32-летний мужчина хранил и занимался распространением этилового спирта и фармацевтического антисептического раствора. Продукция хранилась на складе, расположенном в промышленном районе города. Во время обыска было изъято в общей сложности 8850 литров спиртосодержащей жидкости. На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.

Между тем, данная продукция подлежит реализации либо через аптечную сеть, либо при наличии лицензии.

Изъятая продукция передана на ответственное хранение на челнинское предприятие. Госалкогольинспекция РТ возбудила на задержанного административное дело. Следователи МВД проводят мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В 2016 году сотрудниками органов внутренних дел Татарстана проведено более 25 тысяч проверок объектов алкогольного рынка, из которых более 21 тысячи объектов розничной торговли, 1 345 складских помещений, 1 460 гаражных кооперативов и 1 182 оптовые организации.

По результатам проверок из нелегального оборота изъято около 224 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. По структуре изъятого алкоголя наибольший объем приходится на водку (спирт) — более 109 тысяч литров и продукцию «двойного» назначения, которой было изъято 83 тысячи 140 литров. 4 тысячи 285 литров изъятого составляют фальсификаты под видом виски, текилы, рома, еще 18 тыс. 255 литров — изъятые пиво и вино.

МВД по Татарстану с 2012 года неоднократно выходило с законодательной инициативой о введении акцизов на спиртосодержащую продукцию «двойного назначения» с целью увеличения ее стоимости до стоимости пищевого алкоголя. Лица, которые намеревались употребить продукцию «двойного назначения» в пищевых целях, выберут обычный алкоголь, так как их стоимость будет равная.

Также МВД по РТ предлагало ввести уголовную ответственность за реализацию алкогольной продукции, не соответствующей государственному стандарту. Данная мера вынудила бы предпринимателей приобретать алкогольную продукцию для продажи только у легальных поставщиков.

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