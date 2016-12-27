В Елабужском районе два человека пострадали из-за взрыва бытового газа

Происшествие случилось сегодня в четвертом часу ночи в населенном пункте Большие Армалы в доме № 3 по улице Правленческой. В результате взрыва бытового газа пострадали двое мужчин 55 и 70 лет. Оба в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в хирургическое отделение Елабужской ЦРБ.

Прибывшие пожарные ПСЧ № 75 установили, что возгорание газо-воздушной смеси могло произойти в результате срыва гибкого подводящего шланга. После пьяного застолья мужчины легли спать, в этом время у доме произошла утечка газа. Ночью один из мужчин проснулся и закурил, в результате произошёл хлопок.

На тушение пожара техника не привлекалась.