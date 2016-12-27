В Елабужском районе два человека пострадали из-за взрыва бытового газа
(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Елабужском районе двое местных жителей получили ожоги 1−2 степени в результате взрыва бытового газа, сообщает
(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Елабужском районе двое местных жителей получили ожоги 1−2 степени в результате взрыва бытового газа, сообщает
Происшествие случилось сегодня в четвертом часу ночи в населенном пункте Большие Армалы в доме № 3 по улице Правленческой. В результате взрыва бытового газа пострадали двое мужчин 55 и 70 лет. Оба в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в хирургическое отделение Елабужской ЦРБ.
Прибывшие пожарные ПСЧ № 75 установили, что возгорание
На тушение пожара техника не привлекалась.