Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на востоке Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне в Кировском районе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне в Кировском районе.
По информации ГИБДД по Республике Крым, 30-летний водитель автомобиля Peugeot 308, двигаясь со стороны Старого Крыма в направлении поселка Советский, не справился с управлением и допустил столкновение с «Жигулями».
«Водитель Peugeot на закруглении проезжей части вправо не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП водитель отечественного авто смертельно травмирован», — рассказали в
В Крыму при столкновении иномарок погибли трое и пострадали четверо >>.
В аварии также пострадали два пассажира ВАЗа и водитель иномарки. У 63-летнего пассажира «Жигулей» травма головы, сотрясение головного мозга, рваная рана и закрытый перелом бедра. У 65-летнего пассажира этого же авто врачи диагностировали