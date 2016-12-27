Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на востоке Крыма

По информации ГИБДД по Республике Крым, 30-летний водитель автомобиля Peugeot 308, двигаясь со стороны Старого Крыма в направлении поселка Советский, не справился с управлением и допустил столкновение с «Жигулями».

«Водитель Peugeot на закруглении проезжей части вправо не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП водитель отечественного авто смертельно травмирован», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.

В Крыму при столкновении иномарок погибли трое и пострадали четверо >>.