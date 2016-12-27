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11:06 (мск), источник: РИА Крым

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне в Кировском районе.

По информации ГИБДД по Республике Крым, 30-летний водитель автомобиля Peugeot 308, двигаясь со стороны Старого Крыма в направлении поселка Советский, не справился с управлением и допустил столкновение с «Жигулями».

«Водитель Peugeot на закруглении проезжей части вправо не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП водитель отечественного авто смертельно травмирован», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.

В Крыму при столкновении иномарок погибли трое и пострадали четверо >>.

В аварии также пострадали два пассажира ВАЗа и водитель иномарки. У 63-летнего пассажира «Жигулей» травма головы, сотрясение головного мозга, рваная рана и закрытый перелом бедра. У 65-летнего пассажира этого же авто врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы ребер. Водитель иномарки в аварии получил ушиб левого коленного сустава.

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