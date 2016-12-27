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12:51 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Корпоратив со стрельбой произошел в день траура в волгоградском кафе

Как стало известно ВДТВ, вечеринка со стрельбой произошла в общероссийский день траура в одном из ресторанов в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

В полицию 26 декабря поступило сообщение из кафе о том, что в помещение произошла стрельба из травматического пистолета. По всей вероятности между гостями вечеринки произошел конфликт, который перерос в драку, а потом и в стрельбу. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Так, был задержан пьяный мужчина 1983 года рождения. Выяснилось, что оружие было зарегистрировано на его имя.

В настоящее время составлен административный протокол за использование пистолета в неположенном месте. Нарушитель оштрафован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

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