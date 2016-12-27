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10:52 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области иномарка сгорела из-за поджога

Предполагаемая причина — поджог.

26 декабря в Балахне Нижегородской области сгорел автомобиль Hyundai Tucson. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара выгорел автомобиль на площади 6 км.м.

Предполагаемая причина — поджог.

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