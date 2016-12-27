В Нижегородской области BMW насмерть сбил двух пешеходов
83-летняя и 60-летняя женщины получили травмы, несовместимые с жизнью.
83-летняя и 60-летняя женщины получили травмы, несовместимые с жизнью.
26 декабря в Балахнинском районе Нижегородской области на 27 км автодороги Нижний Новгород — Иваново водитель, сидевший за рулем BMW, совершил наезд на двух
83-летняя и 60-летняя женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Одна из них скончалась на месте, вторая — в больнице. Водитель сбил их в зоне видимости пешеходного перехода.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 16-летнюю девушку насмерть сбил на «зебре» водитель «Лады».