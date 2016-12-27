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10:50 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области BMW насмерть сбил двух пешеходов

83-летняя и 60-летняя женщины получили травмы, несовместимые с жизнью.

26 декабря в Балахнинском районе Нижегородской области на 27 км автодороги Нижний Новгород — Иваново водитель, сидевший за рулем BMW, совершил наезд на двух женщин-пешеходов. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

83-летняя и 60-летняя женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Одна из них скончалась на месте, вторая — в больнице. Водитель сбил их в зоне видимости пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 16-летнюю девушку насмерть сбил на «зебре» водитель «Лады».

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