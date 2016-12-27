Сотрудники «Беларусьфильма» попались на хищениях
Два уголовных дела возбуждено в отношении должностных лиц Национальной киностудии «Беларусьфильм».
Два уголовных дела возбуждено в отношении должностных лиц Национальной киностудии «Беларусьфильм».
Дела возбуждены по статье хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в
Кроме того, Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» в отношении исполняющего обязанности директора одного из институтов Национальной академии наук Беларуси, который подозревается в том, что поставил за рубеж заведомо неисправное и несоответствующее договорам оборудование, чем причинил ущерб на сумму более 190 тыс. долларов.