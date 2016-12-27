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12:02 (мск), источник: Интерфакс

Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении «Боярышником»

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигуранткой дела о халатности в рамках расследования массовой гибели местных жителей от отравления «Боярышником», сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором говорилось о реализации алкогольной продукции в торговом павильоне.

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«В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», — сказала Петренко.

Это, по ее словам, привело к тому, что павильон продолжил работать, а в декабре текущего года в нем продавалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», ставшая причиной массовой гибели людей.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Михаил Лужнов.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25−50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник».

Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
Комментарии
4
дядя Коля
Боярышник , ежели он на медицинском спирте...Это такая вкусняшка !
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Иван Иванов
да действительно, крайнее не куда..причем здесь департ. имущ. отношений, когда речь идет об обмане и продаже товара содержимое которого не указано на этикетке-просто иди оты!
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А Б
В лучших российских традициях найден козёл отпущения. В дальнейшем будут наказаны все оставшиеся невиновные и награждены непричастные.
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