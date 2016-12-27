Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении «Боярышником»

По ее словам, в ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором говорилось о реализации алкогольной продукции в торговом павильоне.

Россияне пьют концентраты для ванн и умирают. Как это вообще возможно?

«В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», — сказала Петренко.

Это, по ее словам, привело к тому, что павильон продолжил работать, а в декабре текущего года в нем продавалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», ставшая причиной массовой гибели людей.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Михаил Лужнов.