Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении «Боярышником»

По ее словам, в ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором говорилось о реализации алкогольной продукции в торговом павильоне.
«В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», — сказала Петренко.
Это, по ее словам, привело к тому, что павильон продолжил работать, а в декабре текущего года в нем продавалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», ставшая причиной массовой гибели людей.
По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Михаил Лужнов.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25−50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник».
Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.