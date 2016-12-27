В центре Красноярска сбитую женщину отбросило на дорогу
Пешеход отделалась травмами и осталась жива.
Пешеход отделалась травмами и осталась жива.
В Красноярске на ул. Ленина иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в понедельник, 26 декабря, вечером. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.
На кадрах видно, как
Примечательно, что на данной части дороги всегда оживленное движение. Буквально в 50 метрах от места ДТП есть подземный переход, по которому можно дойти до другой стороны дороги.
В ГИБДД добавили, что на место аварии выезжали сотрудники ДПС. Женщина отделалась легкими травмами.