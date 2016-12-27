Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
5 психических болезней из русских сказок
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
У Сергея Лазарева родился сын
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
11:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В центре Красноярска сбитую женщину отбросило на дорогу

Пешеход отделалась травмами и осталась жива.

В Красноярске на ул. Ленина иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в понедельник, 26 декабря, вечером. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина-пешеход торопливо переходила дорогу прямо Академии музыки и театра. На середине проезжей части ее пропустил красный автомобиль, водитель которого, судя по всему, сразу увидел нарушительницу. Но серая BMW, которая ехала между двумя другими машинами, не остановилась и на скорости сбила пешехода. От удара женщину отбросило на дорогу.

Примечательно, что на данной части дороги всегда оживленное движение. Буквально в 50 метрах от места ДТП есть подземный переход, по которому можно дойти до другой стороны дороги.

В ГИБДД добавили, что на место аварии выезжали сотрудники ДПС. Женщина отделалась легкими травмами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь