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10:58 (мск), источник: Новости Перми

Житель Прикамья избил сестру лопатой

Мужчина напал на свою родственницу после того, как она негативно отозвалась о его детях. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

В Куединском районе возбуждено уголовное дело на мужчину, который подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе частного дома мужчина избивает женщину.

Прибывшие стражи порядка установили, что местный житель 1976 года рождения пришел в гости к своей сестре. Однако та, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала негативно отзываться о детях своего брата.

Тогда мужчина взял лопату и нанес своей сестре несколько ударов по голове.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

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