Житель Прикамья избил сестру лопатой
Мужчина напал на свою родственницу после того, как она негативно отозвалась о его детях. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Мужчина напал на свою родственницу после того, как она негативно отозвалась о его детях. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
В Куединском районе возбуждено уголовное дело на мужчину, который подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Как сообщает
Прибывшие стражи порядка установили, что местный житель 1976 года рождения пришел в гости к своей сестре. Однако та, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала негативно отзываться о детях своего брата.
Тогда мужчина взял лопату и нанес своей сестре несколько ударов по голове.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.