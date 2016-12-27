Житель Прикамья избил сестру лопатой

В Куединском районе возбуждено уголовное дело на мужчину, который подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе частного дома мужчина избивает женщину.



Прибывшие стражи порядка установили, что местный житель 1976 года рождения пришел в гости к своей сестре. Однако та, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала негативно отзываться о детях своего брата.



Тогда мужчина взял лопату и нанес своей сестре несколько ударов по голове.



Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.