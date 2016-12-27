В Омской области мужчина погиб от выстрела из ружья

Вчера утром, около 10 часов, пожилая жительница села Малокулачье Омского района, находясь во дворе своего дома, услышала выстрел.

В доме женщина обнаружила своего сына с огнестрельной раной головы, а рядом лежало ружье.

Как сообщили в Омском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Омской области, погибший 40-летний мужчина был одинок — у него не было жены и детей, из близких осталась только мать. Но с ней сельчанин постоянно ссорился. К тому же мужчина регулярно напивался и уже давно нигде не работал.