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10:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области мужчина погиб от выстрела из ружья

Мужчина злоупотреблял алкоголем, а из семьи была только мать.

Вчера утром, около 10 часов, пожилая жительница села Малокулачье Омского района, находясь во дворе своего дома, услышала выстрел.

В доме женщина обнаружила своего сына с огнестрельной раной головы, а рядом лежало ружье.

Как сообщили в Омском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Омской области, погибший 40-летний мужчина был одинок — у него не было жены и детей, из близких осталась только мать. Но с ней сельчанин постоянно ссорился. К тому же мужчина регулярно напивался и уже давно нигде не работал.

В настоящее время Следственный комитет по факту гибели проводит проверку. Полицейские выяснили, что ружье нигде не было зарегистрировано и сейчас устанавливают, где сельчанин его взял. Возможно, он привез его с севера, где когда-то работал на вахте.

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