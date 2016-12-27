В Башкирии сотрудники МВД избили подозреваемого в полицейском «стакане»

Известно, что 10 ноября этого года местный житель был доставлен в местный полицейский «стаканчик», чтобы проверить причастность к хищению мобильного телефона. Там задержанного продержали больше суток. За это время сотрудники полиции превышали свои полномочия и неоднократно применяли физическое насилие.

«10 ноября 2016 года на телефон доверия МВД по Республики Башкортостан поступило сообщение от жительницы города Нефтекамска о том, что сотрудники полиции задержали ее мужа и причинили ему телесные повреждения. Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по РБ обстоятельства, изложенные в обращении его супруги, проверены. Материалы служебной проверки направлены в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством», — прокомментировала пресс-служба МВД по РБ.

Сейчас потерпевший и, свидетель, но делу, задержаны судом, так как следователи МВД подозревали их в ряде преступлений. Также проводится следственная проверка по факту законности уголовного преследования, задержания и ареста подозреваемого и свидетеля сотрудниками МВД. Уголовное дело продолжается.