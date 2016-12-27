В Самаре мужчина получил тяжелое ранение в голову при выстреле из травматического оружия

В понедельник, 26 декабря, в десятом часу вечера в одной из квартир по ул. Ташкентской понадобилась экстренная помощь 56-летнему мужчине, получившего тяжелое ранение в голову, предположительно, в результате выстрела из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Из какого точно оружия и при каких обстоятельствах был произведен выстрел, пока неизвестно. Для пострадавшего была вызвана «скорая».

Оперативно прибывшие на место происшествия врачи службы «03» Самары оказали пострадавшему необходимую помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.