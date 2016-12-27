Самарскими таможенниками выявлена контрабанда сильнодействующих веществ
Общий вес составил около 1,5 кг.
Общий вес составил около 1,5 кг.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1988 года рождения по факту контрабанды сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
В международном почтовом отправлении была обнаружена картонная упаковка, в которой находился прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета и два фольгированных пакета, в каждом из которых находились по 11 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразными веществами белого цвета.
Согласно заключению
В ходе проведения мероприятий был установлен фактический заказчик сильнодействующих веществ из Китайской Народной Республики, из объяснений которого следует, что заказ товаров осуществлен посредством сети Интернет. Гражданин осознавал противоправность своих действий, в части незаконного перемещения сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и использовал для получения международного почтового отправления с указанными веществами, подставное лицо.
В настоящее время по данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В соответствии с Уголовным кодексом РФ гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает