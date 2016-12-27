Самарскими таможенниками выявлена контрабанда сильнодействующих веществ

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1988 года рождения по факту контрабанды сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

В международном почтовом отправлении была обнаружена картонная упаковка, в которой находился прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета и два фольгированных пакета, в каждом из которых находились по 11 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразными веществами белого цвета.

Согласно заключению экспертов-криминалистов в составе представленных образцов содержатся сильнодействующие вещества (станозолол, оксандролон), поименованные в списке сильнодействующих веществ утверждённом Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 964. Общий вес сильнодействующих веществ составил около 1, 5 килограмм.

В ходе проведения мероприятий был установлен фактический заказчик сильнодействующих веществ из Китайской Народной Республики, из объяснений которого следует, что заказ товаров осуществлен посредством сети Интернет. Гражданин осознавал противоправность своих действий, в части незаконного перемещения сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и использовал для получения международного почтового отправления с указанными веществами, подставное лицо.