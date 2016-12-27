Бизнес-омбудсмен: На калининградских предпринимателей стали чаще заводить уголовные дела

При этом за полгода всего два уголовных дела дошли до суда. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена Георгия Дыханов.

В 2015 году в отношении субъектов предпринимательской деятельности правоохранительные органы завели 59 уголовных дел, в суд поступило 39 дел (с учетом предыдущих лет). В 2014 году, по данным бизнес-омбудсмена, в регионе было возбуждено 18 уголовных дел по «экономическим» статьям, в 2013 — 58 дел.