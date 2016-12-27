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13:30 (мск), источник: Интерфакс

На фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружили следов взрывчатки

Кроме того, версия о теракте не подтверждается показаниями очевидцев происшествия.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — На фрагментах самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу на Черном море, а также поднятых из воды телах погибших, не обнаружили следов взрывчатки и повреждений, свидетельствующих о внешнем воздействии, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие.
источник "Интерфакса"

По его словам, исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ.

Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения.
источник "Интерфакса"

Другой источник агентства отметил, что «версия теракта отметается и по другим признакам — показаниям свидетелей авиапроисшествия».

«Запечатленная на видео и выложенная в интернет запись о некой вспышке недалеко от места крушения была сделана почти через полчаса после катастрофы Ту-154», — сказал источник.

«Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал», — сказал собеседник агентства.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Водолазы подняли черный ящик разбившегося Ту-154
© Ньюстюб
Крушение Ту-154 в Сочи
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