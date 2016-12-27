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13:15 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем наркодилер, пойманный с партией героина, получил 9 лет тюрьмы

Приговор обжаловать ему не удалось.

Источник: Новости Воронежа

Сотрудники регионального УФСБ ликвидировали канал поставки героина из стран Средней Азии в Черноземье.

24-летнего гражданина Таджикистана задержали с поличным на трассе М-4 «Дон», когда он вез наркотики. В ходе досмотра у него изъяли 420 грамм героина. Запрещенное вещество было уже расфасовано на 103 свертка.

В отношении подозреваемого возбудили дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Еще в мае Рамонский райсуд признал молодого человека виновным и назначил 9 лет колонии строгого режима. Но он обжаловал приговор.

«Апелляционная инстанция Воронежского облсуда оставила приговор без изменения, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Воронежской области. — Сейчас приговор вступил в законную силу».

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