В Воронеже Jeep сбил 10-летнего мальчика

В Воронеже водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee сбил 10-летнего мальчика на улице Королева, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской ГИБДД во вторник, 27 декабря. Мальчик попал в больницу с травмами.

Авария произошла у дома № 56 в 16:10 понедельника, 26 декабря. Водитель иномарки, 30-летний воронежец, двигался со стороны улицы Ефремова в сторону Московского проспекта и сбил ребенка. На участке дороги, на котором случилось ДТП, нет пешеходного перехода, в зоне видимости он тоже отсутствовал. Школьник попал в ВОДКБ № 2.

В воронежской ГИБДД отметили, что во время школьных каникул родителям особенно тщательно следить за безопасностью детей на дорогах. Следует обсуждать с ребенком его маршрут и рассказывать ему, где гулять безопаснее.