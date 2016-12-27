В Екатеринбурге зафиксирован первый случай отравления антисептиком на спирту, — женщина скончалась

Как стало известно, речь идет о веществе «Вита-септ», которое используют как средство гигиены для обработки кожи.

«Бригада “скорой помощи” констатировала факт смерти женщины на дому. Её муж утверждает, что, перед тем как заснуть и больше не проснуться, супруга вместе с ним употребила две бутылки “Вита-септ космо +”, которые они приобрели в продуктовом магазине недалеко от дома. От источника стало известно, что сотрудники полиции обнаружили в складском помещении продуктового 400 штук бутылочек косметического лосьона “Вита-септ космо +”, а на полках торгового помещения этот товар выставлен не был», — цитирует Life источника в правоохранительных органах.

Факт гибели женщины подтвердили и в СК.

«Мы проводим проверку. О причинах смерти что-то конкретное можно будет говорить только после экспертизы. Могу лишь сказать, что внешних повреждений на теле погибшей не обнаружено», — рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга Артём Решетников.

Как ранее сообщило Накануне.RU жертвами «Боярышника» в Иркутской области стали более 70 человек. Возбуждено уголовное дело, задержано 23 человека. Фигурантом уголовное дела стала и заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова.