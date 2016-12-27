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12:23 (мск), источник: dostup1.ru

Два экс-зэка задержаны с кокаином в кишках в аэропорту Челябинска

Мужчины провели отпуск в Доминиканской Республике и взяли с собой «сувениры».

Двое ранее судимых мужчин задержаны в аэропорту Челябинска с кокаином из Доминиканской Республики — каждый спрятал наркотики в прямой кишке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Челябинска двоих мужчин 38 и 42 лет, которые прилетели из Доминиканы. У обоих в полостях тела оказались спрятаны капсулы с кокаином. Один провез в себе 100 граммов чистого наркотика, другой — 70.

«Челябинский транспортный прокурор признал законным возбуждение двух уголовных дел в отношении двух ранее судимых жителей Челябинска по части 3 статьи 30, пункту “г” части 4 статьи 228.1 УК РФ — “Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере”. Судом в отношении данных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — расказала помощник Челябинского транспортного прокурора Юлия Курдюк.

Мужчины пояснили, что познакомились еще в челябинской ИК-2, где один из них отбывал срок за убийство. После отсидки оба сохранили дружеские отношения и решили отправиться в путешествие. Злоумышленники утверждают, что каждый взял «сувенир» для себя, и они друг с другом не сговаривались. Качество изъятого наркотика свидетельствует о том, что при разбавлении его хватило бы на большое количество условных доз.

Ольга Плеханова.

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