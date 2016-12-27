В Перми рабочий погиб в цистерне с бензином

ЧП произошло поздно вечером 26 декабря на предприятии, которое расположено в промышленной зоне за городом недалеко от ПНОСа. Четверо рабочих занимались прочисткой железнодорожной цистерны. По предварительной информации, рабочие провалились внутрь ёмкости, и, вероятнее всего, надышались парами бензина.

«Спасатели обнаружили двух человек, которые лежали у горловины цистерны, на которой было написано «Бензис-С», — рассказали корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в городской службе спасения.

Одного из них удалось привести в чувства. Он стал говорить, хоть сознание и было спутанным. Второго молодого рабочего откачать не смогли. Спасатели проводили реанимацию 15 минут, но подъехавшая «скорая помощь» констатировала смерть.

Ещё два человека были в сознании, но тоже чувствовали себя плохо. Их мутило. Они не смогли рассказать, что именно произошло.

Известно, что предприятие занимается очисткой автомобильных и железнодорожных цистерн.