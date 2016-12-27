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12:22 (мск), источник: УНИАН

На Донбассе погиб украинский военный-доброволец «Лютый»

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб доброволец Александр Мороз.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник медицинской службы украинской добровольческой армии, командир батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич.

«Погиб Мороз Александр Николаевич «Лютый», боец-доброволец «Черного Тумана» 8 батальона УДА «Аратта», — говорится в ее сообщении.

Боец погиб 26 декабря. Прощание и погребение состоится в 11 часов 28 декабря на Аллее Славы г. Каменское Днепропетровской области.

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