На Донбассе погиб украинский военный-доброволец «Лютый»
В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб доброволец Александр Мороз.
В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб доброволец Александр Мороз.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник медицинской службы украинской добровольческой армии, командир батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич.
«Погиб Мороз Александр Николаевич «Лютый»,
Боец погиб 26 декабря. Прощание и погребение состоится в 11 часов 28 декабря на Аллее Славы г. Каменское Днепропетровской области.