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12:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские в Иркутске разыскивают без вести пропавшего мужчину

Мужчина ушел из дома на прошлой неделе.

Источник: 38.мвд.рф

Сотрудники полиции в Иркутске ведут поиски без вести пропавшего Максима Т., 1975 года рождения. В полицию 25 декабря обратилась его супруга с заявлением, что мужчина на днях ушел из дома по адресу Иркутск, улица Седова и до настоящего времени не вернулся. Установлено, что ранее мужчина не уходил. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВд по Иркутской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 40−45 лет, среднее телосложение, рост 180 см, прямые темно-русые волосы, карие глаза, европейский тип лица, овальное лицо, носит бороду темного цвета.

«Был одет в вязаную шапку черного цвета с серыми полосками, пуховик черного цвета из кожзаменителя с капюшоном, кофта черного или синего цвета, синие джинсы, черные ботинки Adidas», — отметили в ведомстве.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 21−64−64 (Бюро регистрации несчастных случаев), 77−83−85 (отделение розыска ОП № 6 УМВД России «Иркутское»).

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