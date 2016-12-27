Полицейские в Иркутске разыскивают без вести пропавшего мужчину

Сотрудники полиции в Иркутске ведут поиски без вести пропавшего Максима Т., 1975 года рождения. В полицию 25 декабря обратилась его супруга с заявлением, что мужчина на днях ушел из дома по адресу Иркутск, улица Седова и до настоящего времени не вернулся. Установлено, что ранее мужчина не уходил. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВд по Иркутской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 40−45 лет, среднее телосложение, рост 180 см, прямые темно-русые волосы, карие глаза, европейский тип лица, овальное лицо, носит бороду темного цвета.

«Был одет в вязаную шапку черного цвета с серыми полосками, пуховик черного цвета из кожзаменителя с капюшоном, кофта черного или синего цвета, синие джинсы, черные ботинки Adidas», — отметили в ведомстве.