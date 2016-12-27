В Уфе автомобиль украли с помощью эвакуатора

По материалам дела, накануне из двора дома по улице Х. Давлетшиной исчезла Лада. Как выяснилось, автомобиль похитили с помощью эвакуатора. Вскоре эвакуатор был найден, и его водитель рассказал полицейским, что его нанял мужчина, чтобы доставить автомобиль к авторазбору в Нижегородке. Вскоре был задержан и сам злоумышленник, судимый ранее за кражу. Украденную машину полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.