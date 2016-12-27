Мошенники под видом работодателей вымогают деньги у самарцев

В самарской мэрии сообщают о появившихся в городе мошенниках, которые под видом работодателей вымогают у соискателей деньги. Аферисты размещают фиктивные объявления о престижных вакансиях в интернете. Вакансии эти касаются административных и других бюджетных должностей. Договорившись об очном собеседовании по телефону, мошенники просят соискателя купить по дороге дорогостоящие продукты (сладости, алкоголь), которые должны понадобиться для очень важного мероприятия. После соискателей просят положить деньги на определенный номер телефона для того, чтобы с помощью интернета оформить необходимые для устройства на должность, документы.

В мэрии Самары предупреждают особенно доверчивых горожан об опасности и напоминают, что работодатель ни в коем случае не должен просить оплатить какие-то услуги, якобы необходимые для устройства на работу, пишет tltonline.ru.