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18:21 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске арестовали еще одного фигуранта дела о «Боярышнике»

Суд Ленинского района Иркутска рассмотрел материалы еще одного фигуранта дела о контрафактном «Боярышнике» и определил для него меру пресечения в виде ареста, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда.

Источник: РИА "Новости"

«Задержанному определена мера пресечения — арест», — сообщил представитель суда. Ранее принятие решения по нему откладывалось на 72 часа.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что по делу о производстве, хранении и сбыте контрафактного «Боярышника», которым в Иркутске отравились 123 человека и 77 из них скончались, задержаны 23 человека. На текущий момент по решению суда под стражу взяты семь фигурантов дела, десять находятся под домашним арестом, одна отпущена под подписку о невыезде. Один из задержанных — заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов — переведен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Выбор меры пресечения Лужнову отложен.

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