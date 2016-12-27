В Иркутске арестовали еще одного фигуранта дела о «Боярышнике»

«Задержанному определена мера пресечения — арест», — сообщил представитель суда. Ранее принятие решения по нему откладывалось на 72 часа.
Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».
Ранее сообщалось, что по делу о производстве, хранении и сбыте контрафактного «Боярышника», которым в Иркутске отравились 123 человека и 77 из них скончались, задержаны 23 человека. На текущий момент по решению суда под стражу взяты семь фигурантов дела, десять находятся под домашним арестом, одна отпущена под подписку о невыезде. Один из задержанных — заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов — переведен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Выбор меры пресечения Лужнову отложен.