В Иркутске арестовали еще одного фигуранта дела о «Боярышнике»

«Задержанному определена мера пресечения — арест», — сообщил представитель суда. Ранее принятие решения по нему откладывалось на 72 часа.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».