Пытавшийся затормозить грузовик опрокинулся в кювет на трассе Южного Урала

Авария с участием большегрузного транспорта произошла на трассе Челябинск-Троицк в районе Дубровки, тяжёлая машина начала тормозить и опрокинулась в кювет, сообщают в отделе ГИБДД по Коркинскому району.

ДТП зафиксировали утром 26 декабря. По данным полицейских, водитель большегруза не нарушал скоростного режима и двигался не быстрее 60 км/ч. Ему показалось, что машина впереди останавливается, мужчина начал тормозить, и его автомобиль занесло на правой обочине. Чтобы вернуть грузовик на дорогу, потребовалась спецтехника.

Напомним, недавно к значительным разрушениям едва не привела попытка водителя DAF с крупногабаритным грузом проехать под слишком низким мостом в Аше.