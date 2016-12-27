Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Вред красного мяса поставили под сомнение
Умер известный советский и российский актер
СВР объяснила отсутствие у посла Карлова охраны в момент убийства
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
14События недели в фотографиях
12:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пытавшийся затормозить грузовик опрокинулся в кювет на трассе Южного Урала

По данным полиции, водитель двигался с допустимой скоростью.

Авария с участием большегрузного транспорта произошла на трассе Челябинск-Троицк в районе Дубровки, тяжёлая машина начала тормозить и опрокинулась в кювет, сообщают в отделе ГИБДД по Коркинскому району.

ДТП зафиксировали утром 26 декабря. По данным полицейских, водитель большегруза не нарушал скоростного режима и двигался не быстрее 60 км/ч. Ему показалось, что машина впереди останавливается, мужчина начал тормозить, и его автомобиль занесло на правой обочине. Чтобы вернуть грузовик на дорогу, потребовалась спецтехника.

Напомним, недавно к значительным разрушениям едва не привела попытка водителя DAF с крупногабаритным грузом проехать под слишком низким мостом в Аше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь