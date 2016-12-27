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12:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: В конце улицы Горького автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В конце улицы Горького автомобиль сбил пешехода. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы происшествия.

Инцидент произошёл во вторник, 27 декабря, около 11:00. По предварительным данным, в районе военной части машина допустила наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщают очевидцы, пострадавшая не подаёт признаков жизни.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту Калининград.Ru заявили, что в полицию поступила информация о ДТП. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

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