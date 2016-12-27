Нижегородец оштрафован за незаконную продажу пиротехники на территории торгового центра

Как было установлено полицейскими, мужчина самовольно занял территорию, принадлежащую торговому центру, официально не включённую в договор аренды. Из продажи изъято 558 единиц пиротехнических изделий. На нарушителя составлен административный протокол по статье 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». (Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 рублей, — прим. НИА «Нижний Новгород»).

В сообщении также отмечается, что после уплаты штрафа изъятая пиротехническая продукция будет возвращена владельцу. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что при приобретении пиротехнической продукции необходимо убедиться в том, что у продавца есть на неё правоустанавливающие документы, подтверждающие легальность её происхождения.