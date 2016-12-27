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12:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец оштрафован за незаконную продажу пиротехники на территории торгового центра

Нижегородец оштрафован за незаконную продажу пиротехники на территории торгового центра. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 28 декабря 2016 года.

Как было установлено полицейскими, мужчина самовольно занял территорию, принадлежащую торговому центру, официально не включённую в договор аренды. Из продажи изъято 558 единиц пиротехнических изделий. На нарушителя составлен административный протокол по статье 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». (Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 рублей, — прим. НИА «Нижний Новгород»).

В сообщении также отмечается, что после уплаты штрафа изъятая пиротехническая продукция будет возвращена владельцу. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что при приобретении пиротехнической продукции необходимо убедиться в том, что у продавца есть на неё правоустанавливающие документы, подтверждающие легальность её происхождения.

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