В Витебске судят женщину за попытку отравить мужа ради квартиры

Жительницу Витебска судят по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконные без цели сбыта приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ». Ей грозит до 25 лет лишения свободы. Первое судебное заседание прошло 26 декабря, были опрошены потерпевший и четыре свидетеля. Сама обвиняемая пока отказалась давать показания. По словам Натальи Платоненко, на этой неделе продолжится судебное следствие, сроки проведения прений еще неизвестны. Вероятнее всего, приговор будет оглашен уже в следующем году.

Жительница Витебска обвиняется в попытке отравить супруга ради квартирыВступив в 2012 году в брак с мужчиной, который был 13 раз судим и находился в местах лишения свободы, обвиняемая знала, что является единственным наследником по закону в случае его смерти.

Подсудимая вышла замуж в 2012 году за мужчину, у которого были постоянные проблемы с законом — даже свадьба проходила в колонии. Позже жена решила отравить мужа, чтобы, как полагает следствие, завладеть его квартирой. Для этого она купила медицинские шприцы, антипсихотический препарат, нейролептическое средство, а также более 40 таблеток клонидина (более известен как клофелин). Истертые в порошок таблетки она планировала добавить супругу в спиртное. К назначенному дню женщина арендовала квартиру в Витебске, куда привезла освободившегося из колонии мужа 10 июня 2016 года, чтобы отметить его возвращение. К застолью присоединилась и подруга подсудимой. Она была посвящена в преступный замысел, и именно благодаря ей 41-летний мужчина остался жив — женщина сообщила о готовящемся убийстве в милицию. В ответственный момент сотрудники органов появились в квартире, а несостоявшейся жертве была срочно оказана медицинская помощь. К слову, спустя несколько дней после покушения на свою жизнь мужчина украл мобильный телефон, за что получил уже 14-ю по счету судимость и сейчас отбывает наказание в колонии.