Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
В зарубежном СМИ вышла статья о неуместности скорби по Ту-154
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Стрелок, ранивший в Москве 5 человек, захватил заложницу (видео)
Свидетель рассказал, как падал Ту-154 (фото)
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
14События недели в фотографиях
12:55 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске судят женщину за попытку отравить мужа ради квартиры

27 декабря, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В Витебске начался суд над 35-летней женщиной, которую обвиняют в попытке отравить мужа ради завладения его квартирой, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь областного суда Наталья Платоненко.

Источник: AP 2016

Жительницу Витебска судят по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконные без цели сбыта приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ». Ей грозит до 25 лет лишения свободы. Первое судебное заседание прошло 26 декабря, были опрошены потерпевший и четыре свидетеля. Сама обвиняемая пока отказалась давать показания. По словам Натальи Платоненко, на этой неделе продолжится судебное следствие, сроки проведения прений еще неизвестны. Вероятнее всего, приговор будет оглашен уже в следующем году.

Жительница Витебска обвиняется в попытке отравить супруга ради квартирыВступив в 2012 году в брак с мужчиной, который был 13 раз судим и находился в местах лишения свободы, обвиняемая знала, что является единственным наследником по закону в случае его смерти.

Подсудимая вышла замуж в 2012 году за мужчину, у которого были постоянные проблемы с законом — даже свадьба проходила в колонии. Позже жена решила отравить мужа, чтобы, как полагает следствие, завладеть его квартирой. Для этого она купила медицинские шприцы, антипсихотический препарат, нейролептическое средство, а также более 40 таблеток клонидина (более известен как клофелин). Истертые в порошок таблетки она планировала добавить супругу в спиртное. К назначенному дню женщина арендовала квартиру в Витебске, куда привезла освободившегося из колонии мужа 10 июня 2016 года, чтобы отметить его возвращение. К застолью присоединилась и подруга подсудимой. Она была посвящена в преступный замысел, и именно благодаря ей 41-летний мужчина остался жив — женщина сообщила о готовящемся убийстве в милицию. В ответственный момент сотрудники органов появились в квартире, а несостоявшейся жертве была срочно оказана медицинская помощь. К слову, спустя несколько дней после покушения на свою жизнь мужчина украл мобильный телефон, за что получил уже 14-ю по счету судимость и сейчас отбывает наказание в колонии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь