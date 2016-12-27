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12:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Версия экс-министра обороны о причинах крушения Су-27 подтвердилась

АСТАНА, 27 дек — Sputnik. Причиной крушения истребителя Су-27 близ Талдыкоргана стали неполадки в топливной системе самолета, сообщил бывший министр обороны РК, ныне депутат сената Мухтар Алтынбаев.

Источник: Sputniknews.kz

Ранее Алтынбаев высказал предположение, что причиной крушения могли стать проблемы с топливной системой.

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«Сейчас по Талдыкоргану подтверждается, как я говорил, что топливная система виновата. Вчера я разговаривал с командующим ВВС. Он говорит, что причиной стал отказ топливной системы. Но причину отказа выяснит расследование», — сказал Алтынбаев журналистам во вторник.

Самолет Су-27 воинской части 21751 министерства обороны Республики Казахстан в результате авиационного инцидента потерпел крушение 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от города Талдыкоргана. Летчик отвел самолет от населенного пункта, а затем катапультировался. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет.

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