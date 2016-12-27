Версия экс-министра обороны о причинах крушения Су-27 подтвердилась

«Сейчас по Талдыкоргану подтверждается, как я говорил, что топливная система виновата. Вчера я разговаривал с командующим ВВС. Он говорит, что причиной стал отказ топливной системы. Но причину отказа выяснит расследование», — сказал Алтынбаев журналистам во вторник.

Самолет Су-27 воинской части 21751 министерства обороны Республики Казахстан в результате авиационного инцидента потерпел крушение 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от города Талдыкоргана. Летчик отвел самолет от населенного пункта, а затем катапультировался. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет.