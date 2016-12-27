В ДТП на трассе Крива-Мэмэлига погиб 5-летний ребенок
Пятилетний ребенок скончался на месте после того, как на трассе
Пятилетний ребенок скончался на месте после того, как на трассе
Водителю Mercedes пришлось совершить резкий маневр, чтобы не задеть провода, однако он потерял контроль над управлением и сбил ребенка, который шел вместе с мамой по обочине дороги. В результате столкновения малыш скончался на месте.
Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Однако вскоре его удалось задержать и передать молдавским правоохранителям.
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