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14:03 (мск), источник: Actualitati.md

В ДТП на трассе Крива-Мэмэлига погиб 5-летний ребенок

Пятилетний ребенок скончался на месте после того, как на трассе Крива-Мэмэлига его сбила машина. Автомобиль Mercedes съехал с трассы, после того, как другой грузовик сорвал линии электропередач.

Источник: Actualitati.md

Водителю Mercedes пришлось совершить резкий маневр, чтобы не задеть провода, однако он потерял контроль над управлением и сбил ребенка, который шел вместе с мамой по обочине дороги. В результате столкновения малыш скончался на месте.

Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Однако вскоре его удалось задержать и передать молдавским правоохранителям.

Сейчас оба водителя-участника ДТП задержаны. Ведется следствие для выяснения обстоятельств случившегося.

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