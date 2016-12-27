В ДТП на трассе Крива-Мэмэлига погиб 5-летний ребенок

Водителю Mercedes пришлось совершить резкий маневр, чтобы не задеть провода, однако он потерял контроль над управлением и сбил ребенка, который шел вместе с мамой по обочине дороги. В результате столкновения малыш скончался на месте.

Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Однако вскоре его удалось задержать и передать молдавским правоохранителям.