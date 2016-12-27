В Уфе в пожаре погибла женщина

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ, сообщение о возгорании в доме № 37 по улице Комсомольская поступило в 8:18. Огонь вспыхнул на третьем этаже 10-этажного дома. В ходе тушения были эвакуированы 26 жильцов дома. В тушении участвовали 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

Как стало известно, в ходе осмотра места тушения было найдено тело 88-летней женщины.

Причины возгорания пока не установлены.