УМВД: сбитый на Горького пешеход выжил и госпитализирован

По данным полиции, авария произошла около 11:10 в районе дома № 118 на улице Горького. Автомобиль марки Daewoo Nexia сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход, возраст которого пока не установлен, был госпитализирован в БСМП Калининграда. О степени тяжести полученных им травм пока ничего не известно. Внешних признаков опьянения у водителя не выявлено.