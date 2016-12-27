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13:58 (мск), источник: Новый Калининград

УМВД: сбитый на Горького пешеход выжил и госпитализирован

Пешеход, сбитый утром во вторник на улице Горького областного центра, госпитализирован с травмами. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, авария произошла около 11:10 в районе дома № 118 на улице Горького. Автомобиль марки Daewoo Nexia сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход, возраст которого пока не установлен, был госпитализирован в БСМП Калининграда. О степени тяжести полученных им травм пока ничего не известно. Внешних признаков опьянения у водителя не выявлено.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что в результате этой аварии погибла женщина-пешеход.

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