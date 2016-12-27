Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
СМИ узнали о результатах осмотра водолазами корпуса Ту-154
Путин дал обещание после крушения Ту-154 (видео)
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
14:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области коллекторы расстреляли окна пенсионерки

Женщина взяла кредит в банке и не смогла в полном объеме его выплачивать.

Коллекторы расстреляли окна пенсионерки, сообщают в челябинском отделении ОНФ.

В начале декабря 2016 года одинокая пенсионерка взяла кредит в банке на остекление балкона и косметический ремонт квартиры. Затем женщина заболела и потеряла работу, выплачивать сумму по задолженности в полном объёме она не смогла. На неё стали оказывать давление коллекторы, стали поступать угрозы, окна квартиры расстреляли.

Пенсионерка обратилась в региональный штаб общероссийского народного фронта. Эксперты ОНФ попросили финансовую организацию предоставить расчёты долга и выписки заёмщицы, чтобы изучить структуру долга. Также общественники предложили свой вариант урегулирования вопроса — с учётом пенсии должницы в 8 тысяч 500 рублей рассчитать схему погашения кредита исходя из ежемесячной оплаты в 3 тысячи рублей.

«От банка поступил официальный ответ, в котором представлены расчеты задолженности, по ним пенсионерка должна финансовой организации порядка 470 тыс. руб. Банком было принято решение аннулировать штрафы и убытки банка в сумме более 240 тыс. руб. Оставшуюся сумму пенсионерке нужно будет погашать по новому графику с 1 января 2017 по 3 тыс. руб. в месяц до 2022», — рассказывает эксперт регионального штаба ОНФ Вячеслав Курилин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Хлопонин анонсировал продажу валокордина по рецептам с января
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь