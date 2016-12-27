В Челябинской области коллекторы расстреляли окна пенсионерки

Коллекторы расстреляли окна пенсионерки, сообщают в челябинском отделении ОНФ.

В начале декабря 2016 года одинокая пенсионерка взяла кредит в банке на остекление балкона и косметический ремонт квартиры. Затем женщина заболела и потеряла работу, выплачивать сумму по задолженности в полном объёме она не смогла. На неё стали оказывать давление коллекторы, стали поступать угрозы, окна квартиры расстреляли.

Пенсионерка обратилась в региональный штаб общероссийского народного фронта. Эксперты ОНФ попросили финансовую организацию предоставить расчёты долга и выписки заёмщицы, чтобы изучить структуру долга. Также общественники предложили свой вариант урегулирования вопроса — с учётом пенсии должницы в 8 тысяч 500 рублей рассчитать схему погашения кредита исходя из ежемесячной оплаты в 3 тысячи рублей.

«От банка поступил официальный ответ, в котором представлены расчеты задолженности, по ним пенсионерка должна финансовой организации порядка 470 тыс. руб. Банком было принято решение аннулировать штрафы и убытки банка в сумме более 240 тыс. руб. Оставшуюся сумму пенсионерке нужно будет погашать по новому графику с 1 января 2017 по 3 тыс. руб. в месяц до 2022», — рассказывает эксперт регионального штаба ОНФ Вячеслав Курилин.