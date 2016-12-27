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17:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Жительница Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого

Жительница Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 26 декабря 2016 года в квартире дома на пр. Свердлова 29-летняя подозреваемая в ходе ссоры ударила ножом 37-летнего мужчину. Потерпевший погиб на месте происшествия.

В отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, свою вину в содеянном не признает. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Отмечается, что женщина не трудоустроена, ранее не судима.

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