Жительница Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого

По версии следствия, вечером 26 декабря 2016 года в квартире дома на пр. Свердлова 29-летняя подозреваемая в ходе ссоры ударила ножом 37-летнего мужчину. Потерпевший погиб на месте происшествия.

В отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, свою вину в содеянном не признает. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Отмечается, что женщина не трудоустроена, ранее не судима.