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14:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

Задержан подозреваемый в убийстве пропавшего в Кокшетау полицейского

Задержанный является сотрудником полиции.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 дек — Sputnik. Пропавший в Кокшетау полицейский найден мертвым, полицейские задержали подозреваемого в его убийстве, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.

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По информации ДВД, 26 декабря сотрудниками ДВД Акмолинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве старшего лейтенанта полиции Еламанова Д. М., пропавшего 25 декабря 2016 года.

«Из показаний подозреваемого, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений. Тело погибшего найдено, назначен ряд экспертиз, имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

Начато досудебное производство по ст. 99 УК РК (Убийство), подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий.

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