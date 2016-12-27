Задержан подозреваемый в убийстве пропавшего в Кокшетау полицейского
Задержанный является сотрудником полиции.
Задержанный является сотрудником полиции.
АСТАНА, 27 дек — Sputnik. Пропавший в Кокшетау полицейский найден мертвым, полицейские задержали подозреваемого в его убийстве, сообщает
По информации ДВД, 26 декабря сотрудниками ДВД Акмолинской области в ходе
«Из показаний подозреваемого, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений. Тело погибшего найдено, назначен ряд экспертиз, имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства», — говорится в сообщении.
Начато досудебное производство по ст. 99 УК РК (Убийство), подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий.