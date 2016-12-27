Найден двигатель потерпевшего крушение Ту-154
Во время поисковой операции в Черном море удалось найти еще три фрагмента рухнувшего Ту-154 Минобороны РФ — элементы обшивки, стойки шасси и двигатель.
Во время поисковой операции в Черном море удалось найти еще три фрагмента рухнувшего Ту-154 Минобороны РФ — элементы обшивки, стойки шасси и двигатель.
Как сообщили в Минобороны, обнаружить эти части самолета удалось с помощью подводного оборудования судна «Селигер» главного управления глубоководных исследований МО и спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота.
Фрагменты обнаружены на удалении 1600 и 4500 метров. Сейчас участники операции поднимают их, чтобы доставить на берег.
В МО также добавили, что обследование района ведется также интенсивно, как и в первые дни. В основном секторе работают 98 водолазов и 14 глубоководных аппаратов.
Напомним, в результате катастрофы на Черным море погибли 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира.